Aversa, si apre voragine nel cortile della Siani: zona isolata. Predisposti i lavori di ripristino

Una voragine si è aperta nel cortile della scuola primaria “Siani” di Aversa, in via Fermi. La buca, formatasi già da qualche giorno, ha destato preoccupazione tra personale e famiglie degli alunni.

L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Sagliocco, fa sapere che il cedimento sarebbe stato provocato da una perdita idrica. Gli interventi di ripristino sono stati predisposti già da questa mattina e la zona interessata è stata subito messa in sicurezza e isolata per evitare rischi. Dalla scuola, invece, spiegano che alla base del cedimento potrebbero esserci le abbondanti piogge degli ultimi giorni, che avrebbero ulteriormente compromesso il manto stradale.

La struttura dell’edificio scolastico, ricordano, è datata: in passato l’area ospitava un ex gasometro, un elemento che rende l’impianto più delicato sotto il profilo strutturale. I lavori proseguiranno nelle prossime ore. Nessun rischio per gli alunni, che non hanno accesso alla zona interessata.