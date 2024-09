Il primo giorno di scuola alla “Linguiti” di Aversa si apre tra le polemiche. Stamattina, un gruppo di genitori ha affisso ai cancelli dell’istituto scolastico di via De Chiara alcuni cartelli con su scritto “Vergogna, la scuola è di tutti”. Sui social, poi, sono apparsi diversi post-denuncia, in cui i genitori lamentavano la presenza di erba incolta e pavimentazione visibilmente danneggiata.

Le polemiche per i doppi turni

A far infuriare ancora di più le famiglie la decisione della dirigente scolastica della Pascoli-Linguiti di introdurre doppi turni per la primaria, a partire da questa mattina, con orari pomeridiani. La scuola Linguiti è da giorni al centro delle polemiche per via del trasferimento degli alunni dell’infanzia della “Giovanni Pascoli” di via Ovidio al II circolo didattico, reso necessario dal fatto che alcuni locali della struttura scolastica sono destinati a usi commerciali.

Il nodo dei lavori

A questo, poi, si sono aggiunti alcuni lavori di adeguamento e manutenzione, disposti dal Comune di Aversa, all’interno del plesso scolastico di via De Chiara. Interventi importanti ai servizi igienici e anche ad alcune aule. Per motivi di sicurezza la preside della Pascoli-Linguiti aveva deciso di rimandare l’inizio dell’anno scolastico per la materna di qualche giorno. Tuttavia, due giorni fa è arrivato un cambio di programma: in una circolare firmata dalla preside Simonelli, si è comunicato l’avvio delle lezioni a partire da stamattina, come previsto dal calendario scolastico regionale. Un’odissea durata settimane, che ha suscitato non poca preoccupazione tra i genitori. Resta poi il nodo lavori. Secondo una recente nota della dirigente dell’area tecnica, Danila D’Angelo, gli interventi agli ambienti interni dell’edificio scolastico dovrebbero concludersi entro il 14 settembre. Fino ad allora, si prevedono ulteriori rotazioni e, probabilmente, altre polemiche.