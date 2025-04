Aversa. Durante i lavori di messa in sicurezza presso la chiesa sconsacrata di Montevergine, complesso ex Ufficio Postale, in Via Vittorio Emanuele, l’attuale proprietà dell’immobile ha rilevato la presenza di un foro sospetto all’interno della struttura.

Aversa, scoperto tunnel sospetto in via Vittorio Emanuele: polizia e Municipale sul posto

I fatti alle 14 di oggi pomeriggio. Immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa che, a seguito di un sopralluogo tecnico, hanno individuato un tunnel che si estende in parte sotto la carreggiata, in direzione della rete fognaria. Dai primi rilievi, il cunicolo non risulta essere di recente realizzazione e si ipotizza possa essere stato scavato per raggiungere, in passato, uno degli esercizi commerciali situati nella zona.

Il foro è stato rinvenuto nel pavimento: ignoti avrebbero sfondato un angolo e scavato sotto terra, oltrepassando il muro di fondazione.

Presente anche la ditta proprietaria dell’immobile, che ha assicurato la messa in sicurezza dell’area, evitando potenziali cedimenti o rischi per la pubblica incolumità.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Aversa, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli, unitamente alla Polizia Locale, diretta dal comandante Stefano Guarino. Presenti gli uomini della Scientifica che stanno effettuando le dovute verifiche per chiarire l’origine e le finalità del tunnel ma l’ipotesi che si batte è quella della banda del buco, probabilmente in attività con l’obiettivo di colpire qualche negozio.