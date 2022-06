Scippata e trascinata in strada in pieno centro a via Roma ad Aversa. Vittima una ragazza rimasta ferita alle gambe. E’ caccia ai malviventi in auto.

Aversa, scippata e trascinata da auto in corsa: ferita una ragazza

Nella notte tra venerdì e sabato, una 30enne stava passeggiando in strada insieme al fidanzato intorno all’una di notte quando è stata affiancata da un’auto in corsa, una Honda Matiz di colore nero. Il conducente le ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per diversi metri finché la vittima non si è schiantata contro un palo rovinando a terra.

I banditi sono andati via, facendo perdere le proprie tracce, mentre il ragazzo della vittima ha prestato i primi soccorsi alla fidanzata. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale avrebbe riportato delle lesioni alle gambe a causa dell’impatto con il palo durante il trascinamento.

Le indagini: caccia alla Matiz nera

A immortalare lo scippo una telecamera di videosorveglianza. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Aversa. Secondo gli investigatori, la stessa auto sarebbe stata protagonista di altri scippi in zona via Seggio, cuore della movida aversana.

Il fidanzato della vittima ha lanciato un appello sui social per identificare i balordi. “Ieri sera all’1 di notte a Via Roma, altezza “Olive”, precisamente dopo il tabacchino ad Aversa, – scrive Valerio – la mia fidanzata ha subito uno scippo da parte di un signore in una Matiz Nera (vecchia). Ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per più di 10 metri rischiando la tragedia. Se qualcuno ha visto questa persona/TARGA o ha subito qualche scippo/rapina mi contatti in privato.

