Aversa, scintille in consiglio: rinviate discussioni su palazzetto sport e isola ecologica

Scintille all’ultimo consiglio comunale ad Aversa. A scatenare, ieri pomeriggio, la bagarre è stata la decisione del presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti, di mettere ai voti l’inversione dell’ordine del giorno, richiesta dai consiglieri di minoranza. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza, spingendo il consigliere di centrosinistra Mauro Baldascino ad abbandonare l’aula in segno di protesta. Altri due punti all’ordine del giorno – la costruzione del Palazzetto dello sport e la riapertura dell’isola ecologica in località Cappuccini – sono stati rinviati per carenza di documentazione e procedure amministrative ancora in corso. I consiglieri Oliva e Palazzo (Immagina Aversa) hanno chiesto maggiori verifiche su entrambi i temi, ponendo questioni pregiudiziali che, dopo il voto, hanno portato all’uscita della minoranza dall’aula. La seduta, ormai priva dell’opposizione, ha infine approvato la ratifica della variazione di bilancio per il triennio e il programma dei lavori pubblici.

Le interviste al sindaco, Franco Matacena, all’Assessore all’Urbanistica, Orlando De Cristofaro e al consigliere di Forza Aversa, Dino Carratù