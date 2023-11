Aveva 47 anni Rosaria Rammairone, la donna residente ad Aversa prematuramente scomparsa due giorni fa.

Aversa, Rosaria muore improvvisamente a 47 anni: oggi i funerali

Rosaria sarebbe stata uccisa da un malore improvviso: a quanto pare un infarto provocato da una trombosi. I soccorsi si sarebbero rivelati inutili e il cuore della 47enne ha smesso di battere nonostante i tentativi di rianimazione.

I funerali si terranno oggi, 20 novembre, presso la Chiesa di S.Audeno nella Trinità. La donna lascia i fratelli Luciano, Francesco e Giacomo. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social per ricordarla. “Il tuo sorriso e la tua dolcezza rimarranno impressi nei nostri cuori per sempre. Buon viaggio”, scrive Paola.