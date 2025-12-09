Aversa, rimpasto in vista: i nomi in bilico e le possibili riconferme in giunta

Ad Aversa c’è fermento politico attorno alla definizione della nuova giunta comunale. L’obiettivo è chiudere il quadro il prima possibile e ristabilire un equilibrio tra i gruppi di maggioranza, equilibrio che finora è apparso tutt’altro che solido. Secondo indiscrezioni, il sindaco sarebbe orientato a riconfermare quattro assessori uscenti: Sagliocco, Oliva, Dello Margio e Di Palma.

A rischiare la poltrona sarebbero invece Olga Diana ed Eufrasia Cannolicchio. In pole per subentrare ci sarebbero Federica Turco e un’avvocata vicina ai moderati. Resta il nodo Forza Azzurra: il comportamento del gruppo di Dello Vicario potrebbe portare all’esclusione di due dei quattro consiglieri “azzurri” e all’ingresso di un tecnico al posto dell’assessore Tirozzi.

