Aversa, presentato “Il Casalese di Dio”: il libro di Mattone su Don Peppe Diana

A oltre trent’anni dall’omicidio di don Peppe Diana, la sua storia continua a interrogare tutti. Ieri pomeriggio, al seminario vescovile di Aversa, e’ stato presentato “Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità”, il libro di Antonio Mattone, edito da EDB, dedicato alla figura del sacerdote assassinato dalla camorra il 19 marzo del 1994, nella chiesa di San Nicola a Casal di Principe.
Un’inchiesta che parte da una domanda: perche don Peppe fu ucciso? Mattone ricostruisce la sua vicenda, andando oltre la definizione di “prete anticamorra”.
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