Dopo il nostro servizio sulle condizioni del Parco Pozzi ad Aversa, i bagni pubblici sono stati finalmente sistemati e riaperti. Una buona notizia per i cittadini, che da tempo lamentavano la mancanza di questo servizio essenziale.

Aversa, riaperti i bagni al Parco Pozzi. Assessore Diana: “A breve interventi per cordoli e verde”

Interpellata sulla manutenzione del verde e sulla sistemazione di alcuni cordoli danneggiati all’interno del parco, l’assessore all’Ambiente e all’Igiene Urbana, Olga Diana, ha fatto il punto della situazione: “Stiamo predisponendo un dipendente del comune per sostituire il giardiniere che è andato in pensione dal 1º settembre”, ha spiegato. Il ritardo nella manutenzione del verde è infatti legato alla mancanza di personale, ma l’Assessore ha rassicurato che il diserbo verrà effettuato al più presto, con le potature degli alberi già programmate per il mese di novembre”, ha detto Diana.

“Per quanto riguarda i cordoli, Diana ha confermato che parte di essi sono stati riparati, anche se non tutti i lavori sono stati completati: “Manca ancora qualcuno perché non avevano predisposto l’area di intervento”, ha precisato l’assessore.