Aversa. Hanno puntato una pistola contro un uomo e po si sono fatti consegnare l’orologio che aveva al polso. La rapina è avvenuta ieri, intorno a mezzogiorno, in via Riverso, nei pressi dell’Ippodromo.

Aversa, rapinatori senza scrupoli puntano pistola contro famiglia con bambini

A darne notizia è Cronache della Campania. Testimone del raid è stata una famiglia che stava transitando in auto lungo l’arteria. Quando i malviventi si sono accorti di essere stati visti non hanno esitato a puntare la pistola anche contro la famigliola spaventando anche i due piccoli.

Dopo aver zittito pure i testimoni i balordi sono andati via non prima di aver preso l’orologio della vittima. Sul caso indagano i Carabinieri che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per risalire all’identità dei rapinatori.