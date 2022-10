È indagato per rapina consumata pluriaggravata di un centro scommesse SNAI di Aversa, D’Alterio Nicola (in foto), 40 anni, di Giugliano. il GIP del Tribunale di Napoli Nord Dott. Simone Farina, su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso gli arresti domiciliari, nonostante il parere contrario del pubblico ministero Dott. Fabio Sozio. Oltre al 40enne, è finito in manette anche Salvatore Micillo.

Aversa, rapina al centro scommesse da oltre 11mila euro: 40enne di Giugliano ai domiciliari

Il fatto risale a tre mesi fa. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale e in zona è stato possibile identificare il 40enne e un presunto complice. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due – con volto travisato da uno scaldacollo – fece irruzione nel locale situato nella città normanna, puntando una pistola contro un avventore presente in sala. Approfittando della porta aperta, il malvivente si diresse verso il bancone dientro il quale vi era una commessa e costringendo quest’ultima a consegnare tutto il denaro presente nella cassa automatica. I due, secondo le indagini, riuscirono a portare via ben 11.400 euro.

Dopo aver messo a segno la rapina, il malfattore riuscì a dileguarsi in fretta con il bottino, grazie ad un’auto che aveva parcheggiato in una stradina poco distrante dal centro scommesse. Gli investigatori, appurarono che, la stessa macchina era transitata in zona anche pochi attimi prima del raid, evidentemente con lo scopo di effettuare dei sopralluoghi preliminari, e in tale circostanza nell’auto c’erano due persone. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato di Caserta — Squadra Mobile, con la collaborazione del Commissariato di Aversa, che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare.