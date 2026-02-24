Dopo il raid vandalico avvenuto tra il 21 e il 22 febbraio, il plesso Platani, situato in via Filippo Saporito ad Aversa, vedrà la sospensione temporanea delle attività didattiche. È questa la decisione adottata dalla dirigenza scolastica durante il consiglio d’istituto svoltosi nel pomeriggio, a seguito dei danni provocati all’interno dell’edificio, dove ignoti hanno svuotato estintori e mandato in frantumi un vetro.

Aversa, raid vandalico al plesso “Platani”: sospese attività didattiche, classi trasferite

Nelle scorse ore sul sito dell’istituto era comparsa una circolare che disponeva la riorganizzazione delle attività, poi rimossa. Poco fa, però, la comunicazione è stata nuovamente pubblicata in forma ufficiale. Al di là dell’aspetto formale, la linea adottata resta invariata: la scuola non è attualmente utilizzabile e si rende necessario uno stop alle attività nel plesso per consentire gli interventi di pulizia, sanificazione e messa in sicurezza.

Per garantire la continuità didattica, è stato disposto il trasferimento temporaneo degli alunni. In particolare, le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sezione A saranno ospitate presso il plesso Wojtyla; la classe 3ª A sarà accolta al plesso Stefanile; le sezioni A e B della scuola dell’infanzia saranno invece trasferite al plesso Borgo.

Il dirigente scolastico, Gennaro Vicario, è in contatto con il Comune per coordinare gli interventi necessari al ripristino della struttura e per limitare i disagi alle famiglie. Le attività riprenderanno nel plesso solo una volta completate le operazioni e ripristinate le condizioni di sicurezza. Il preside ha inoltre richiesto l’attivazione del servizio scuolabus per gli alunni che risiedono lontano dai plessi individuati, così da contenere i disagi in questa fase.