Aversa. Giovedì, 15 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30, si terrà la processione della Sacra Icona della Madonna di Casaluce, che farà ritorno a Casaluce dopo il tradizionale periodo di permanenza ad Aversa. La sacra immagine resterà a Casaluce fino al 15 giugno, data in cui farà nuovamente ritorno nella città normanna, come da consuetudine secolare.

Aversa, processione per la traslazione della Madonna di Casaluce: ordinanza di chiusura al traffico

L’iniziativa, promossa dal Parroco della Parrocchia Santi Filippo e Giacomo, interesserà diverse strade cittadine. Il corteo religioso partirà da Piazzetta Madonna di Casaluce e attraverserà Via Roma, Piazza Municipio, Piazza Don Diana, Via Giolitti, Via San Francesco, Via Sanfelice, Via Seggio, Via San Paolo, Piazza Normanna, Via Castello, Piazza Montebello, Via Rosano, Strada San Biagio, Via Bisceglia, Viale Europa e Via San Lorenzo, dove presso la Chiesa di San Lorenzo avverrà la consegna dell’icona ai fedeli di Casaluce.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione, il Comandante della Polizia Municipale di Aversa, Stefano Guarino, ha firmato un’ordinanza di limitazione della circolazione. Il provvedimento prevede: sospensione del traffico veicolare al passaggio della processione, lungo le strade indicate, dalle 10 alle 13.30; divieto di sosta e circolazione in Via Roma (tratto tra Via Seggio e Via San Francesco) dalle 8.30 alle 10.30; interdizione al traffico e alla sosta in Via San Lorenzo (tra Viale Europa e Via I San Lorenzo) dalle 10 alle 13.30.