Ragazza accoltellata ad Aversa, soccorsa e coinvolta in incidente. Fermato aggressore

Una vicenda complessa, su cui si sta cercando di fare piena luce. Sabato sera, intorno alle 20.30, una ragazza è stata accoltellata in viale Kennedy ad Aversa. L’autore del ferimento è stato rintracciato e fermato: a quanto pare l’avrebbe colpita alla schiena con un fendente, forse al culmine di un litigio.

Aversa, prima l’accoltellamento poi l’incidente durante corsa in ospedale: ragazza ricoverata

A notarla sanguinante è stato un motociclista, che l’ha soccorsa facendola salire a bordo del suo mezzo per accompagnarla in ospedale. Ma durante la corsa verso il Moscati, la moto si sarebbe scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi, mentre la dinamica del sinistro resta al vaglio degli investigatori.

Sia la ragazza che il centauro sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Aversa e poi, a causa delle ferite riportate, trasferiti in altri ospedali: lei al Pineta Grande di Castel Volturno, lui al Policlinico di Napoli. In un primo momento si era diffusa la notizia che il motociclista fosse fuggito dopo il ricovero, ma dimesso dal nosocomio napoletano, è rientrato regolarmente a casa.

Sull’intera vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Aversa, diretti dal primo dirigente Valerio Consoli. Dell’accaduto è stata informata la Procura di Napoli Nord, che segue con attenzione la vicenda. Restano dunque da chiarire sia i contorni dell’accoltellamento sia la dinamica dell’incidente successivo.