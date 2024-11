AVERSA. Questa mattina, nella sala consiliare, è stato presentato il progetto “Spazio Civico di Comunità”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Sport e Salute SpA, coinvolge diverse associazioni territoriali e la Caritas di Aversa. Le attività sportive del progetto si svolgeranno nel rione Gescal di Aversa, con l’obiettivo di promuovere inclusione e sani stili di vita.