Aversa, presentata “Alleanza per l’Italia”: Giuliano alla guida dell’associazione politico-culturale

Un luogo di confronto aperto alla società civile, senza ambizioni elettorali immediate. Si presenta così “Alleanza per l’Italia”, l’associazione politico-culturale presieduta dal magistrato Pasquale Giuliano, già parlamentare e sottosegretario alla Giustizia, e fondata da venti promotori provenienti dal mondo della politica e della società civile. L’iniziativa è stata presentata ieri sera nell’aula consiliare del Comune di Aversa. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo tra realtà che negli ultimi anni hanno spesso viaggiato su binari paralleli: associazionismo, professioni, imprenditoria, cultura e impegno civico, con l’intento di favorire idee e proposte per il territorio.

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