E’ sotto choc la comunità di Aversa per la morte di Ivan Riviello, il professore originario di Napoli ma residente da anni ad Aversa. L’uomo è precipitato nel pomeriggio di ieri dal balcone del suo appartamento nel parco Giulia.

Aversa, precipitato dal secondo piano di casa sua: muore sul colpo

Ivan è volato dal secondo piano della sua abitazione in via Giotto in circostanze ancora da chiarire. Non è noto se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il 48enne sarebbe deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto. I tentativi di soccorso da parte del 118 si sono rivelati inutili e il suo cuore aveva già smesso di battere.

I funerali di Ivan Riviello saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, alle 15:45 muovendo da casa dell’estinto in via Giotto ad Aversa verso la parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù. La prematura dipartita del prof. lascia affranti dal dolore la mamma Dionisia, la sorella Katia, il fratello Gelsomino e quanti lo hanno conosciuto. Lutto anche nel mondo della scuola dove Ivan era apprezzato per la sua professionalità e il suo rapporto con gli studenti.