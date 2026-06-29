Aversa, studente mortificato dalla prof durante esame di terza media: “Geolier è la rovina della società”

Un commento pronunciato durante l’esame orale di terza media ha suscitato le proteste della madre di uno studente dell’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” di Aversa, che ha deciso di raccontare l’accaduto attraverso una lettera inviata a Fanpage.it.

Aversa, studente mortificato dalla prof durante l’esame di terza media: “Geolier è la rovina della società”

Secondo il racconto della donna, tutto sarebbe nato da una domanda rivolta al figlio dalla docente di italiano, che gli avrebbe chiesto quale fosse il suo cantante preferito. Il ragazzo avrebbe risposto indicando Geolier, ma la risposta avrebbe provocato l’intervento della professoressa di musica, che avrebbe definito il rapper napoletano “la rovina di questa società”, aggiungendo che rappresenterebbe “l’antitesi della musica”.

La madre precisa di non voler contestare le opinioni personali dell’insegnante sull’artista, ma ritiene inappropriato il contesto nel quale sarebbero state espresse. A suo avviso, un giudizio di questo tipo, formulato durante una prova d’esame e rivolto a uno studente che stava semplicemente rispondendo a una domanda della commissione, rischia di mettere a disagio un ragazzo.

Nella lettera la donna sottolinea come la scuola debba favorire il confronto e lo sviluppo del senso critico attraverso il dialogo, senza però trasformare i gusti personali degli studenti in motivo di giudizio o di mortificazione. Sempre secondo il suo racconto, il figlio sarebbe rimasto sorpreso dalla reazione della docente, sentendosi a disagio nonostante avesse risposto con sincerità alla domanda ricevuta. Per la madre, gli studenti dovrebbero poter esprimere liberamente le proprie preferenze e le proprie idee all’interno dell’ambiente scolastico, senza il timore di essere ridicolizzati o giudicati.