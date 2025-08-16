A mani nude ha aggredito due operatori ecologici impegnati nella raccolta dei rifiuti in via Roma, poco prima dell’Arco dell’Annunziata. Poi è salito a bordo del camion della nettezza urbana e lo ha messo in moto. La fuga si è conclusa in via Belvedere, dove si è schiantato contro un muro. È accaduto questa mattina all’alba, intorno alle 5, ad Aversa, mentre la città era ancora deserta per il Ferragosto.

Aversa. Picchia netturbini, fugge con camion dei rifiuti e si schianta: fermato aggressore

L’autore dell’aggressione è un cittadino nordafricano che, in evidente stato di alterazione e verosimilmente sotto l’effetto di alcol, si è scagliato senza alcun motivo contro i netturbini in servizio lungo una delle arterie principali della città normanna. Successivamente, l’uomo ha tentato di impossessarsi del mezzo della Tekra per fuggire, ma arrivato in via Belvedere ha perso il controllo del veicolo, finendo contro la parete di un edificio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli, che hanno immediatamente fermato l’uomo e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Il cittadino nordafricano risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione, che sarà eseguito in giornata. Nel frattempo il camion della nettezza urbana è stato recuperato e rimosso, mentre i due operatori sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati per le lesioni riportate. Dopo le cure, hanno sporto regolare denuncia alla Polizia di Stato.