“L’assessore Cannolicchio dovrebbe fare una sola cosa: recarsi al primo piano della casa comunale e rassegnare le dimissioni irrevocabili”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Mario De Michele e Dino Carratù, con riferimento alla questione dei 500.000 € presumibilmente persi per i progetti Aversa sicura e Aversa protetta.

Aversa, persi 500mila euro per la videosorveglianza. Carratù e De Michele: “Cannolicchio rassegni dimissioni”

“Non solo l’assessore Cannolicchio con la sua pezza ha confermato il ritardo nel dare l’indirizzo politico, evidentemente assente nei sette mesi di sua gestione, ma ha sconfessato anche il suo coordinatore di lista, attuale Presidente del Consiglio comunale Giovanni Innocenti, che con apprezzabile sforzo di onestà intellettuale, aveva ben individuato le responsabilità della mancato finanziamento pubblico. A fronte di questa presunzione di superiorità, a cui purtroppo non è contrapposta alcuna efficienza amministrativa, l’unica cosa che dovrebbe fare l’assessore Cannolicchio è dimettersi immediatamente, evitando di scaricare le sue evidenti responsabilità su una collega di giunta, tra l’altro candidata nella sua stessa lista. Vogliamo vivamente sperare che la prefettura concedi la proroga richiesta dal Dirigente Guarino sul finanziamento denominato “Aversa Protetta” in modo da non perdere almeno quest’ultimo. E comunque – chiosa Carratù – se non fosse stato per l’attenzione del collega De Michele, nessuno si sarebbe interessato di questa vicenda, fondamentalmente per la sicurezza di Aversa e degli aversani.”