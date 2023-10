È in fin di vita una delle tre bambine coinvolte ieri in un grave incidente in via Gramsci, nei pressi dell’ospedale di Aversa. La piccola è stata scaraventata all’aria da un centauro che subito dopo l’impatto ha fatto perdere le sue tracce.

Aversa, travolta sulle strisce pedonali insieme alla nonna: bimba in fin di vita

Secondo quanto riporta Il Mattino, il dramma si è consumato ieri alle 16 e 30. La piccola, insieme a due sorelline, era insieme alla nonna e stava attraversando la strada tenendo la mano dell’anziana quando, sulle strisce pedonali, tra le auto incolonnate nel traffico, sarebbe spuntata una moto di grossa cilindrata che ha travolto il gruppetto familiare.

Nell’impatto ad avere la peggio è stata la sorellina più grande, finita a terra. Incolumi invece la nonna e un’altra nipotina nel passeggino. Ferita la seconda sorellina. Il centauro però non si è fermato a prestare soccorso ed è sgattaiolato via nel traffico. Un carabiniere libero dal servizio ha tentato di inseguire il pirata della strada ma non è riuscito ad acciuffarlo.

Il ricovero in ospedale

Gravissime le ferite riportate dalla bambina travolta dal mezzo a due ruote. La piccola è ricoverata in terapia intensiva nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli e lotta per la vita. Ad indagare sulla vicenda gli agenti della polizia municipale, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per incastrare lo scooterista.