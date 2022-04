Tragedia ad Aversa, accusa malore e muore mentre stava andando in ospedale. Una donna di 57 anni, Maria Carmela Sabatino, residente a Frignano, è deceduta mentre era a bordo dell’auto che la stava accompagnando in ospedale.

Aversa, dramma in strada

La 57enne avrebbe accusato un malore improvviso e per non attendere i soccorsi si stava recando autonomamente al pronto soccorso San Giuseppe Moscati di Aversa. Purtroppo nel corso del tragitto le sue condizioni si sono aggravate e le persone che la accompagnavano sono state costrette a fermare l’auto. La donna, poi, è deceduta nei pressi della Variante, durante la corsa al nosocomio normanno. Il tutto è accaduto davanti agli occhi di automobilisti e passanti che in quel momento si trovano in zona.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti di Polizia del Commissariato di Aversa, i carabinieri e i sanitari del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul corpo della donna potrebbe essere disposta l’autopsia anche se non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso.