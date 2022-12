Aversa in lutto per la prematura scomparsa di Ada De Raffaele. La giovane mamma e brillante ingegnere di soli 48 anni è deceduta dopo aver combattuto contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Ada lascia due figlie: Giada e Giorgia.

Aversa in lutto: muore giovane mamma di 48 anni

I funerali della donna stati celebrati questa mattina presso la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli ad Aversa.

In tanti hanno partecipato al rito religioso per dare l’ultimo saluto alla 48enne Decine gli attestati di cordoglio, compreso il messaggio degli avvocati della Camera Civile di Aversa: “La Camera Civile porge le più sentite condoglianze alla famiglia della collega Annamaria Maisto per la prematura dipartita della nipote Ada de Raffaele, stringendosi a tutta la famiglia.”