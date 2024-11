Aversa, momenti di tensione in fila agli uffici: assessore insultato e minacciato di violenza

Momenti di tensione presso gli uffici del Comune di Aversa. Questa mattina, un cittadino in fila per il rinnovo della carta d’identità si sarebbe visto “superare” dall’assessore all’Urbanistica Orlando De Cristofaro che doveva raggiungere un dipendente. Il gesto non è piaciuto a uno degli utenti che ha prima dato del “furbo” all’esponente della giunta Matacena e poi ha alzato i toni minacciandolo di violenza.

Aversa, momenti di tensione in fila agli uffici: assessore insultato e minacciato di botte

I due hanno discusso animatamente e con toni accesi. La situazione si è calmata soltanto con l’arrivo degli agenti della Polizia Municipale. L’uomo in fila, responsabile delle minacce, avrebbe precedentemente aggredito con uno schiaffo un altro cittadino. Soltanto l’intervento dei caschi bianchi ha evitato che la lite verbale potesse degenerare in violenza.

Non sarebbe purtroppo la prima volta che registrano momenti di tensione agli uffici comunali di Aversa, dove la calca e le ore di attesa contribuiscono spesso a inasprire gli animi tra i cittadini. Questa volta a farne le spese è stato un assessore.