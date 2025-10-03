Aversa, manifestazione in difesa della Flotilla: in piazza studenti, docenti e partiti

Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, anche Aversa ha fatto sentire la propria voce. Questa mattina in piazza Don Peppe Diana si è svolta una manifestazione in difesa della Flotilla, promossa da forze politiche e associazioni tra cui Pd, M5s, La Politica Che Serve, Cgil, Usb, Libera e Anpi. Presenti anche i collettivi studenteschi degli istituti Da Vinci, Cartesio e Fermi. I ragazzi, tra cori e striscioni, hanno dato vita a un sit-in pacifico al quale hanno preso parte anche alcuni insegnanti. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri e Polizia municipale – per garantire l’ordine pubbico.

