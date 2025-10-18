Aversa, manifestazione di solidarietà per Sigfrido Ranucci: appuntamento alle 11 in via Roma

L’iniziativa è stata assunta dal Comitato di redazione del periodico locale “NerosuBianco”, ma stanno aderendo tutte le altre testate di Aversa e dell’intera provincia. Domani, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 11,00, in via Roma angolo piazza Municipio in Aversa, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dell’Associazione della Stampa di Aversa e dell’Agro, si terrà un sit-in per esprimere un concreto atto di solidarietà al collega giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato intimidatorio subito nella tarda notte del 17 ottobre scorso. Hanno già dato l’adesione anche “Pupia Tv”, “La Rampa”, “Teleclub Italia”, “Città Normanna”, “Cronache di Caserta”, “Osservatorio Cittadino”, “Contrasto Tv”.

Ranucci è l’anima oltre che il conduttore di “Report”, la più importante, seria, imparziale, professionale e prestigiosa trasmissione italiana di giornalismo investigativo la cui esistenza è già da tempo minacciata da molti poteri forti che vorrebbero imbavagliarla ed annullarla. Far scoppiare un potente ordigno esplosivo sotto casa di Ranucci – uno scoppio che solo per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche per lui ed i suoi familiari – sta a significare che l’attacco alla libertà di informazione si è innalzato ormai al livello della violenza estrema con pratiche terroristiche militarmente concepite.

Un attacco alla informazione libera che, seppur con metodi e in proporzioni diverse, sta prendendo piede anche nelle nostre terre, come dimostra la recrudescenza di atti intimidatori piccoli e grandi esercitati nei confronti di colleghi giornalisti locali. Invitiamo anche le istituzioni ed i cittadini a manifestare la nostra vicinanza a Sigfrido Ranucci, stigmatizzare l’odioso attentato contro di lui, con l’impegno da parte di tutti i giornalisti locali di attivarsi per rendere più incisiva l’Associazione della Stampa di Aversa e dell’ Agro, un necessario organo di tutela della libertà di informazione.