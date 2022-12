Aversa, maniaco si abbassa i pantaloni mentre spia i bambini al parco

La vicenda è diventata rapidamente virale in chat e social e molti genitori sono già stati messi in allerta sulla presenza del manico. Tutti ora sono alla caccia dell’uomo. Molte le segnalazioni alle forze dell’ordine che stanno indagando per cercare di identificare il maniaco. Al momento dell’avvistamento, indossava un cappotto lungo scuro, jeans e un cappellino di lana.