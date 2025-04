Preoccupazione ad Aversa per la presenza di un uomo che, secondo numerose segnalazioni, si aggirerebbe in diversi quartieri della città seguendo donne sole. L’allerta è stata diffusa negli ultimi giorni da alcuni cittadini, anche attraverso i social network, dove sono stati riportati avvistamenti e racconti di episodi inquietanti.

Aversa, “maniaco insegue le donne nelle strade del centro”: l’identikit dell’uomo

Le zone interessate sarebbero viale della Libertà, via Cilea e via Ettore Corcioni. In questi luoghi, l’uomo sarebbe stato notato aggirarsi con atteggiamenti considerati sospetti, spingendo i residenti a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

Secondo un identikit circolato online, si tratterebbe di un individuo calvo, sulla quarantina, che si comporterebbe in modo tale da destare timori. La comunità locale, preoccupata per la sicurezza, auspica un pronto intervento delle autorità per fare chiarezza sulla vicenda e garantire la tranquillità dei quartieri coinvolti.