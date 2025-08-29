Aversa, mancata risposta a istanza presentata mesi fa. Carratù: “Calpestati diritti”

“Ho protocollato a fine aprile, il 23 per la precisione, una istanza di accesso agli atti indirizzata al Dirigente competente del SUAP, ing. Danila D’Angelo (e non alla dott.ssa Paola Oro come erroneamente riportato nell’istanza) per conoscere il numero delle occupazioni di suolo rilasciate agli esercizi di somministrazione ma, al momento, non c’è stato alcun riscontro da parte degli uffici”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Aversa, Dino Carratù.

“È una grave violazione dei diritti di informazione dei Consiglieri comunali e purtroppo non è la prima volta. Noi della minoranza, non partecipando attivamente all’azione amministrativa, possiamo solo esercitare un’attività di controllo tesa alla verifica della correttezza politica e amministrativa. Evidentemente il concetto e, a questo punto, il rispetto per la carica istituzionale non sono adeguatamente considerati. In particolare – continua Carratù – avevo chiesto l’estrazione di copia dell’elenco delle istanze/domande di occupazione di suolo pubblico e privato presentate a decorrere dalla data di approvazione del relativo Regolamento (C.c. del 28.2.2025) e fino alla data del protocollo dell’istanza; l’elenco delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate; l’elenco delle autorizzazioni e/o concessioni non rilasciate, perché cassate o oggetto di richiesta di integrazione. Nulla da fare. Invierò a breve – conclude Carratù – una diffida perché non è possibile calpestare in questo modo il diritto di un Consigliere di conoscere la documentazione”.

Comunicato stampa