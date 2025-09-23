Aversa, mancata erogazione assegni di cura: sit in al Comune

Due mensilità arretrate degli assegni di cura saranno erogate subito. È la soluzione individuata dall’assessora alle politiche sociali insieme a un dirigente della Regione Campania, al termine dell’incontro di questa mattina con le famiglie che hanno dato vita a un sit-in davanti al Comune.

Dal 2023, infatti, sono state corrisposte soltanto quattro mensilità degli assegni di cura, mentre i pagamenti successivi sono rimasti bloccati. Una situazione che ha messo in seria difficoltà diversi nuclei familiari, spesso costretti a sostenere di tasca propria il costo di farmaci e servizi di assistenza privata per i propri cari. Per le famiglie vivere la quotidianità è complicato: assistere un familiare malato non è semplice, per questo chiedono continuità per un sostegno che ritengono fondamentale.

Il servizio