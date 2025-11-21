Aversa. Lavoratori Tekra in stato di agitazione, incontro positivo con l’assessora Cannolicchio

Incontro positivo con aspettative continuative di un tavolo di confronto e soluzione con l’assessore con delega all’ ambiente, la dottoressa Cannolicchio, per trovare una quadra alle vertenze in atto nel cantiere Aversano dell’igiene ambientale affidato alla società Tekra. È previsto nella prossima settimana il tavolo continuativo per risolvere alcuni problemi sollevati da parte sindacale e dai lavoratori della Tekra inerenti ai centri raccolta dei rifiuti, ai turni di lavoro e alla futura gara d’appalto prevista che dovrà nascere nei prossimi mesi. USB, i suoi rappresentanti ed i lavoratori ancora una volta in presidio sotto il Comune Aversano mettono in evidenza i problemi della Città che gravano sulle proprie spalle, ancora una volta USB è promotore ad Aversa di iniziative a risolvere i problemi inerenti la raccolta rifiuti in Città, questa volta la disponibilità da parte Comunale e dell’assessore sembrano più che propositive, si auspica con la dottoressa Cannolicchio di arrivare alla prossima settimana ad una svolta in Città dei gravi problemi inerenti la raccolta rifiuti in Aversa.

Coordinamento Provinciale Lavoro Privato Caserta