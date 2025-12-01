Aversa lancia “Uniti nello Sport”: il progetto candidato alla manifestazione regionale 2025/2026

Il Comune di Aversa presenta il progetto “Uniti nello Sport” alla Manifestazione di Interesse promossa dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Un risultato importante, frutto di un lavoro costante portato avanti dall’Area Sport dell’Ente, dall’assessore agli eventi sportivi Giovanni Tirozzi e dal consigliere comunale Ivan Giglio.

Sport come educazione, inclusione, benessere

Il progetto “Uniti nello Sport” nasce con un obiettivo preciso: promuovere una cultura sportiva che sia davvero accessibile a tutti, capace di includere giovani, anziani, persone con disabilità, cittadini in difficoltà economica o sociale e persone provenienti da altre culture.

Lo sport diventa così non solo attività fisica, ma metodo educativo, mezzo per rafforzare l’autostima, strumento di integrazione, occasione di incontro e socializzazione, percorso di crescita individuale e collettiva. Una visione moderna e concreta, che risponde al bisogno di comunità e di valori in un tempo in cui l’isolamento, soprattutto per i più fragili, rischia di accentuarsi.

Gli eventi del progetto

Il programma presentato al bando regionale è articolato e ricco di iniziative:

• Kermesse inaugurale 2026 al PalaJacazzi.

• Evento “Aversa con lo Sport”: quattro appuntamenti aperti a cittadini di ogni età per sperimentare varie discipline con tecnici e società sportive locali.

• Progetto Anziani – Invecchiamento Attivo: corsi di ginnastica dolce nelle palestre comunali e un’uscita di walking.

• Gioco Scuola–Sport: attività ludico-sportive nelle scuole primarie da settembre a dicembre.

• Mountain Bike Festival nel Parco Pozzi, con esibizioni e attività rivolte ai più piccoli.

• 1° Trofeo Città di Aversa – Memorial Alfonsina Strada: gara ciclistica sprint su Via Roma.

• 1ª Partita del Cuore – Nazionale Attori, allo stadio Comunale Bisceglia.

Una programmazione che spazia dall’infanzia alla terza età, unendo promozione, inclusione e benessere. A tal proposito, l’assessore Tirozzi dichiara: “Un ringraziamento particolare va al consigliere Ivan Giglio, che ha accompagnato ogni fase di questo percorso con dedizione, sensibilità e profondo senso di responsabilità verso la città e verso il mondo dello sport”.

(Comunicato stampa)