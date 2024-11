Farmacia nel mirino dei ladri. Intorno alle 4,30 del mattino un gruppo di ignoti è entrato in azione alla Farmacia Frecentese, di via via Salvo D’Acquisto, traversa di viale Olimpico, a ridosso del centro.

Aversa, ladri in azione in zona Ippodromo: portata via la cassa della farmacia

Secondo una prima ricostruzioni, i banditi si sono introdotti nell’attività commerciale dopo aver forzato la serranda e hanno puntato alla cassa automatica. Dopo averla asportata, i ladri hanno abbandonato la zona in pochi minuti.

Sul caso indaga la Polizia del locale Commissariato. Gli agenti si sono recati sul posto per i rilievi e per raccogliere la denuncia dei titolari. Decisive potrebbero risultare le telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i momenti del raid e della fuga della banda. Indagini sono in corso.