Aversa è nuovamente teatro di atti di vandalismo, questa volta nel cuore della città, tra piazza Marconi e via Seggio. Diverse installazioni, comprese alcune sedute, sono state vandalizzate nella centralissima piazza normanna. Le strutture sono state imbrattate con vernice bianca, deturpate da scritte e disegni volgari, rovinando l’arredo urbano e il decoro della piazza.

Aversa, installazioni imbrattate in piazza Marconi e furto di un defibrillatore in via Seggio

La situazione non è migliore in via Seggio, nell’area della movida, dove si è verificato un fatto ancora più grave: il furto di un defibrillatore pubblico. Questo strumento medico, fondamentale per le emergenze cardiache, è stato sottratto, privando i cittadini di un dispositivo salvavita.

Diversi residenti, indignati, hanno denunciato i due episodi sui social, chiedendo maggiore sicurezza e interventi concreti in città. “Effettivamente è durato già fin troppo”, commenta su Facebook un utente amareggiato per il dispositivo medico sottratto da ignoti, attribuendo le cause a “l’inciviltà presente nella Città e anche ai mancati controlli”, conclude.