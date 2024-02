Dramma ad Aversa: una docente, Giuseppina Rinaldi, 66 anni, si sente male nella sala docenti e muore pochi giorni dopo. È accaduto all’istituto Conti, in via Enrico De Nicola, zona nord della città normanna.

L’insegnante di inglese – per tutti Pina – si sarebbe sentita male pochi giorni fa. Avrebbe combattuto in questi giorni in ospedale ma alla fine è deceduta. A stroncarla probabilmente una crisi cardiaca che non le ha lasciato scampo. I funerali si sono celebrati ieri nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Parete in presenza di studenti, colleghi di scuola e parenti.

I post sui social

Sono tanti i post con cui viene ricordata su Facebook in queste ore. “Amica cara, donna concreta e solida, faro per generazioni di studenti, che scherzo che ci hai fatto! Ciao Pina”, scrive. E ancora: “E mo che si fa? Chi mi manda più il buongiorno? Chi mi messaggia più? E mi chiede l’amore mio dov’è? Nulla sarà più come prima senza te. Vola in alto più che puoi… rimarrai una vera professoressa di vita. Ci rivedremo un giorno ma fino e allora ti porto nel mio cuore”.