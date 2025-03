Aversa, incontro sul Giudice di Pace rinviato per la seconda volta: si terrà il 3 aprile

Slitta nuovamente il tavolo istituzionale per discutere delle problematiche legate all’Ufficio del Giudice di Pace di Aversa. L’incontro, inizialmente previsto per il 24 marzo e poi posticipato al 27 marzo, è stato ulteriormente rinviato al 3 aprile alle 12 presso l’Aula Consiliare “De Lieto” del Comune di Aversa.

Aversa, incontro al Comune sul Giudice di Pace rinviato per la seconda volta: si terrà il 3 aprile

La decisione è stata presa a seguito di una comunicazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che ha manifestato “l’impossibilità di partecipare all’incontro a causa di concomitanti e inderogabili impegni istituzionali già assunti sulla stessa tematica con i massimi rappresentanti dell’Avvocatura italiana”, come si legge in una nota.

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha accolto la richiesta, sottolineando l’importanza della presenza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, direttamente coinvolto nelle questioni in discussione. Dopo aver consultato il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, è stato quindi deciso di rinviare la riunione al 3 aprile, mantenendo come sede l’Aula Consiliare “De Lieto” del Comune di Aversa. Si tratta del secondo rinvio del tavolo, che avrebbe dovuto tenersi inizialmente il 24 marzo, anche con la partecipazione dei sindaci del circondario. Il primo cittadino ha ribadito l’importanza del confronto e la necessità di garantire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti per affrontare al meglio le criticità dell’ufficio giudiziario.