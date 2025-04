Attimi di tensione questa mattina, intorno alle 8, presso la Villa Fiorita, centro medico poliambulatoriale di via Saporito ad Aversa. Un principio d’incendio si è verificato all’interno di una sala operatoria durante le operazioni di routine: a causare l’allarme, un cortocircuito a una delle due sterilizzatrici, che ha generato una significativa emissione di fumo sulla linea elettrica.

Aversa, principio d’incendio a Villa Fiorita: cortocircuito a una sterilizzatrice, evacuata la clinica

Scattato immediatamente l’allarme antincendio, la struttura è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e successivamente anche una pattuglia della Polizia Municipale. La circolazione su via Saporito ha subito rallentamenti a causa della presenza dei mezzi di soccorso, con la carreggiata ridotta a una sola corsia.

I tecnici della clinica, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno prontamente individuato e risolto il problema. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni strutturali rilevanti. Grazie al corretto funzionamento dell’impianto antincendio, le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse rapidamente e l’attività della clinica è potuta riprendere regolarmente.

Maurizio Falco, direttore di Villa Fiorita, ha commentato: “Sono macchine, e una di queste evidentemente ha assorbito più energia del necessario, facendo scattare l’allarme. Ma appena sopraggiunto il responsabile dell’impianto, abbiamo provveduto a mettere tutto in sicurezza”.

Nella giornata di ieri, all’alba, i Vigili del Fuoco erano intervenuti in via Leonardo Da Vinci per domare un rogo divampato nei garage di una palazzina. Anche in quel caso, per fortuna, solo danni contenuti.