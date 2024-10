Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiuso per alcune settimane

Incendio questa notte al bar Etòile di Aversa, uno dei luoghi di ritrovo della movida normanna. Il rogo è stato probabilmente innescato da un corto circuito: le fiamme si sono poi progressivamente propagate al bancone e una parte del locale commerciale.

Aversa, incendio al bar Etòile: resterà chiusi per alcune settimane

Sul posto, poco dopo mezzanotte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’autobotte dei pompieri ha spento l’incendio e scongiurato il peggio. Non ci sono feriti. Ingenti i danni, che costringeranno la struttura di via Salvo D’Acquisto a restare chiusa al pubblico per diverse settimane.

Sul posto anche la Polizia di Stato del Commissariato di Aversa che ha effettuato i rilievi del caso e ha constatato la natura non dolosa del rogo. A documentare le operazioni di spegnimento e l’intervento delle forze dell’ordine anche alcuni residenti svegliati dall’odore acre del fumo e dal rumore delle sirene.