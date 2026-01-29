Aversa, il sindaco incontra i lavoratori Tekra all’alba: ieri tavolo di confronto in Prefettura

Continua a tenere banco la vertenza Tekra e il futuro occupazionale dei lavoratori del servizio di igiene urbana ad Aversa. Questa mattina, all’alba, il sindaco Matacena si è recato presso la sede operativa del cantiere per incontrare i dipendenti.

Vertenza Tekra, il sindaco incontra i lavoratori: ieri tavolo di confronto in Prefettura

“Ho sentito la necessità di esprimere la mia vicinanza ai lavoratori e di comprendere meglio le condizioni in cui operano”, ha spiegato il primo cittadino. Un gesto di solidarietà, ma anche un richiamo alla responsabilità, con l’invito a ripristinare regolarmente il servizio di raccolta rifiuti dopo giorni di disagi e cumuli di spazzatura in città.

I lavoratori vivono una fase di forte incertezza, aggravata dal blocco degli stipendi – non corrisposti da dicembre e poi erogati nei giorni scorsi dopo la diffida del Comune – e dalla decisione della Tekra di procedere con l’affitto di un ramo d’azienda alla società RiSam, operazione ritenuta però inammissibile dall’Ente per carenze nei requisiti previsti. La vicenda è seguita con attenzione anche dalla Prefettura di Caserta.

Ieri si è svolto un tavolo istituzionale presieduto dalla viceprefetta Bevilacqua, con esponenti dell’amministrazione comunale, sindacati, dipendenti della Tekra e aziende coinvolte. In quella sede i lavoratori hanno espresso forti criticità e perplessità, anche in merito alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, dopo la ricezione delle lettere di licenziamento. Questa mattina, invece, nuovo confronto ad Angri, presso la sede Tekra, con le organizzazioni sindacali. L’azienda ha assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali, mentre i sindacati fanno sapere di riservarsi ogni iniziativa a tutela dei lavoratori.

