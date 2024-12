Aversa, il Natale 2024 prende vita: il calendario completo degli eventi

La città di Aversa si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, con un fitto calendario che accompagnerà cittadini e visitatori dal 1 dicembre fino all’Epifania. Il programma, che abbraccia cultura, musica, spettacoli e solidarietà, si snoda tra le vie del centro e le principali piazze, regalando un’atmosfera magica a grandi e piccoli. Un Natale all’insegna della condivisione, della tradizione e del divertimento, che trasforma Aversa in un punto di riferimento per le festività natalizie 2024.

Gli eventi principali

• 1 dicembre, ore 12:00: Pranzo dell’accoglienza e della solidarietà presso la Mensa Caritas Diocesana.

• 6-8 dicembre: Festa del Cioccolato in via Roma, per un dolce inizio delle festività.

• 8 dicembre: Benvenuto Novello e Esposizione permanente alla Chiesa dell’Annunziata.

• 12 dicembre, ore 18:00: Parata Natalizia in via Roma; a seguire, alle 20:00, Candle Light Christmas Song presso le Scuole Licei King e Piazza San Domenico.

• 13-15 dicembre: Scarpetta in Piazzetta, un assaggio di prodotti tipici natalizi in Piazzetta Lucarelli.

• 14 dicembre, ore 18:00: Via Roma in Musica con musica dal vivo, a cui si affiancheranno i Laboratori Arts&Craft Project in Piazza Don Diana.

• 15 dicembre, ore 20:00: Concerto Gospel nella Chiesa di Sant’Agostino.

• 16-20 dicembre: Xmas Funny: la Scuola Solidale, una serie di eventi nelle scuole di Aversa.

• 20 dicembre, ore 19:00: Musica in Piazzetta e Coro Gospel Star Music in Piazzetta Lucarelli.

Gli appuntamenti del cuore delle feste

• 22 dicembre, ore 16:00: Laboratorio Arts&Craft Project in Piazza Don Diana; a seguire, alle 18:00, Christmas Crochet presso i Volontari delle Vergini.

• 24 dicembre, ore 12:00: Pranzo solidale e spettacolo della vigilia di Natale alla Mensa Caritas Diocesana.

• 25 dicembre, ore 16:30: Pranzo dell’inclusività, sempre presso la Mensa Caritas.

• 31 dicembre, ore 23:00: Grande Capodanno in Piazza Municipio con musica e spettacoli.

Dopo Natale

• 28 dicembre, ore 19:00: Concerto di Natale con il Fagnoni Music Group nella Chiesa di San Giuseppe Operaio.

• 30 dicembre, ore 19:00: Premiazione del Concorso di Presepi 2024 nella Chiesa di San Francesco.

• 4 gennaio, ore 20:30: Sinfonie di inizio anno nella Chiesa di San Francesco.

• 5 e 6 gennaio: La Befana in città, con eventi nelle principali piazze cittadine.

Attrazioni permanenti

Per tutta la durata delle festività saranno presenti:

• Una pista di pattinaggio su ghiaccio e una giostra carillon in Piazza Municipio.

• Luminarie natalizie e mercatini in Piazza Vittorio Emanuele III.