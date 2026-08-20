Aversa, ignoti si introducono nell’istituto Linguiti e rubano più di 30 computer

Rubata l’attrezzatura informatica della scuola Linguiti in via M. De Chiara. Ignoti si sarebbero introdotti di notte nell’edificio scolastico per rubare diversi computer portatili del plesso che ospita la scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo Pascoli della città normanna.

Aversa, ignoti si introducono nell’istituto Linguiti e rubano 30 computer

Sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire il raid. Si ipotizza che i malviventi abbia agito in due e che si siano introdotti nell’edificio passando per una finestra. Avrebbero divelto le porte in ferro di due stanze: l’archivio al piano terra e il laboratorio di informatica al primo piano. Avrebbero anche scardinato dal muro il tastierino del sistema d’allarme per sabotarne il funzionamento.

Ad accorgersi del furto è stata una collaboratrice scolastica che nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo nell’istituto, chiuso dal 28 luglio scorso. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Aversa. Risulta però ancora difficile datare il furto, ma è certo che è avvenuto nei giorni scorsi.

Le indagini

Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videsorveglianza, mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi sul posto per risalire all’identità dei responsabili. Il bottino conta più di 30 pc. Oltre che un danno economico si è registrato anche un danno per gli studenti. Quei computer erano infatti parte del materiale a disposizione degli alunni per svolgere le attività didattiche in programma per il prossimo anno scolastico.