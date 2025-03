Aversa, gang minaccia e rapina minorenni al Parco Pozzi: 19enne in carcere, due denunciati

È ancora allarme sicurezza ad Aversa. Due studenti, un 17enne e un 16enne, sono stati rapinati nella serata di ieri al Parco Pozzi da tre malviventi, uno dei quali armato di una bottiglia di vetro. Dopo la segnalazione delle vittime, i Carabinieri della locale Compagnia hanno individuato e arrestato un 19enne di origini tunisine in via Filippo Saporito, mentre i suoi due complici, tra cui un minorenne, sono stati denunciati. Le indagini proseguono per accertare il loro coinvolgimento in altri episodi di criminalità nella movida aversana.

Il servizio