Colpo nella notte ai danni della pizzeria del noto pizzaiolo Carlo Sammarco. I ladri hanno preso di mira il locale forzando la saracinesca d’ingresso e riuscendo a penetrare all’interno, dove hanno trafugato il fondo cassa.

Aversa, furto nella pizzeria di Carlo Sammarco: danni per migliaia di euro

Il bottino in denaro sarebbe piuttosto modesto, ma i danni materiali sono ingenti: serranda divelta e diverse strutture interne da riparare. Le perdite complessive ammontano a diverse migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto, i quali sarebbero fuggiti subito dopo l’effrazione.