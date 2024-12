Aversa, furto insolito in un supermercato: ladri in fuga con confezioni di Tronky

Un furto che ha lasciato di stucco titolari e clienti si è consumato nei giorni scorsi ad Aversa, all’interno di un supermercato in via Jasi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, pubblicate sui social dal titolare, mostrano chiaramente i ladri in azione. Ma il bottino, questa volta, non è il classico denaro contenuto nelle casse automatiche o prodotti di alto valore: si tratta di alcune confezioni di Tronky, le note merendine a base di cioccolato e nocciole.

Aversa, ladri di dolciumi in un supermercato: vanno via con confezioni Tronky

A raccontare quanto accaduto è stato il proprietario dell’attività, che ha scelto di denunciare pubblicamente l’episodio con un video sui social, descrivendo le fasi del furto. Nella città normanna il fenomeno della microcriminalità non accenna a fermarsi, soprattutto in un periodo di festività natalizie in cui gli esercizi commerciali sono spesso presi di mira dai criminali.

Il video, diventato virale sui social, ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico: da chi ironizza sull’accaduto e chi, invece, ha espresso solidarietà al proprietario, sottolineando le difficoltà che affrontano quotidianamente gli esercenti.