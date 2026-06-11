Aversa, furto in negozio: con un martello rompe vetrina e ruba smartwatch e telefoni

Ancora un furto in pieno centro ad Aversa. Nella notte un negozio di telefonia di via Diaz, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele III, è stato preso di mira da un malvivente che, utilizzando un martello, ha infranto la vetrina dell’attività riuscendo a portare via diversi dispositivi elettronici. Il bottino, composto da auricolari, smartwatch, telefoni cordless e alcuni cellulari, ammonterebbe a circa 500-600 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa e la Polizia Scientifica. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e rinvenute tracce di sangue che potrebbero aiutare a identificare il responsabile.

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