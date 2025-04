Aversa, fuochi illegali allo stadio “Bisceglia”: denunciato 48enne del Napoletano

Aversa. Detenzione illegale di artifici pirotecnici durante una manifestazione sportiva: è questa l’accusa a carico di un 48enne originario del Napoletano, denunciato dagli agenti del Commissariato di Aversa, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli, nel pomeriggio di ieri allo stadio “Augusto Bisceglia”.

Il provvedimento è scaturito nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dalle forze dell’ordine per prevenire episodi di violenza legati al tifo, in occasione dello spareggio tra la “Pasquale Foggia Academy” e la “A.S.D. Rangers Qualiano”, valido per l’accesso al campionato di Promozione.

Durante le operazioni di sicurezza, i poliziotti hanno individuato l’uomo in possesso di una busta contenente diversi articoli pirotecnici, pronti per essere accesi nel corso dell’incontro sportivo. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e per il 48enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Avviata anche la procedura per l’emissione del Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, misura prevista in questi casi dalla normativa vigente.