Aversa, fotomontaggio sui social: la consigliera Ferrara annuncia querela

Sta circolando in queste ore sui social un fotomontaggio che ritrae la consigliera di maggioranza del Comune di Aversa, Adele Ferrara, accostata al simbolo di Forza Italia e presentata come candidata al consiglio regionale. L’immagine, priva di fondamento, ha immediatamente suscitato la reazione della diretta interessata, che ha annunciato azioni legali. «A breve partirà un’altra azione legale per questo lurido scherzo — ha dichiarato la consigliera a Teleclubitalia — perché stanno diffamando la mia immagine. Le mie foto vengono attribuite a partiti e a liste politiche di cui non faccio parte. Seguirà un’azione legale immediata».

La consigliera ha poi puntato il dito contro presunti autori già noti: «È sempre la stessa persona, la stessa mente del video della “scomparsa”. Si vede che gioca a ribasso. Queste vignette, purtroppo, partono sempre il giorno dopo qualche discussione interna alla maggioranza, quindi sono talmente ignoranti che manco i tempi riescono a calcolare». Infine, la smentita netta: «Io non mi rivedo nella lista di Forza Italia e non ho nulla a che fare con la candidatura alle regionali». La consigliera ha ribadito che si tratta di un atto diffamatorio volto a danneggiare la sua immagine pubblica e quella della maggioranza che sostiene il sindaco Franco Matacena.