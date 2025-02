Dopo la sospensione del consiglio comunale per mancanza del numero legale, arriva la presa di distanza della consigliera di maggioranza indipendente Adele Ferrara, che punta il dito contro alcuni atteggiamenti interni alla coalizione.

Aversa, Ferrara prende le distanze dalla maggioranza: “Comportamenti che non fanno bene alla città”

“Alla luce di quanto accaduto, mi sento in dovere di prendere le distanze da comportamenti che non fanno bene né alla nostra città né a noi come amministratori. Purtroppo, chi ne paga le conseguenze oggi è solo il sindaco”. Ferrara evidenzia una mancanza di coesione all’interno della maggioranza, nonostante i tentativi del primo cittadino di ricompattare il gruppo: “Mi rendo conto, con sempre maggiore convinzione, che esistono profonde diversità sia nel modo di fare che di pensare. Il gruppo si è perso, forse non si è mai realmente unito, nonostante il sindaco abbia più volte richiamato tutti a una maggiore responsabilità per evitare situazioni come questa”.

La consigliera chiarisce di non essere stata tra gli assenti, ma di essere rimasta fuori dall’aula consiliare per un motivo personale, attendendo di essere avvisata in tempo per l’appello, cosa che – a suo dire – non è avvenuta. “Presumo quindi di essere stata, ancora una volta, all’oscuro di questa ennesima brutta figura. Il mio sostegno al sindaco Matacena non cambia, ma da ‘non politica’ osservo con rammarico che mancano i presupposti fondamentali per una buona squadra. Invito nuovamente il sindaco a fare le dovute valutazioni, per il bene suo e della nostra città”, conclude Ferrara.