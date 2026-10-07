Aversa, falsi spedizionieri tentano la truffa da 30mila euro: i carabinieri fanno saltare il piano

Tentata truffa in un negozio di abbigliamento di via Roma, ad Aversa. Due uomini avrebbero cercato di ritirare dodici colli, del valore di circa 30mila euro, fingendosi spedizionieri. Insospettito da una richiesta di ritiro non programmata, il responsabile ha avvertito i carabinieri. I militari hanno organizzato un servizio di osservazione, fermando i due prima della consegna. Sul furgoncino erano state applicate targhe adesive per nascondere quelle originali. Il mezzo e i telefonini sono stati sequestrati. I due, residenti a Napoli, sono stati denunciati per tentata truffa aggravata e ricettazione.

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