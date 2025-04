Era già ristretto ai domiciliari per la commissione di retati contro la persona, il 27enne di origini marocchine che, nella tarda serata di ieri, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione, poiché ritenuto responsabile della rapina avvenuta nella notte del 27 aprile scorso ai danni di un 18enne di Aversa.

Aversa, evade dai domiciliari per rapinare un 18enne in via Seggio: arrestato

Le immediate indagini avviate dai militari dell’Arma a seguito della denuncia presentata nella mattinata di ieri dalla giovane vittima, circa la rapina della propria collanina in oro, del valore di alcune centinaia di euro, subita la notte precedente in via Seggio ad Aversa, hanno consentito, attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza private installate sul luogo della rapina, e le testimonianze di alcune persone presenti in strada in quel momento, di ricostruire l’evento e identificare il malvivente.

Il 27enne marocchino, infatti, poco dopo la mezzanotte di domenica scorsa, sarebbe evaso dalla sua abitazione a Lusciano, dove era stato ristretto ai domiciliari, e giunto in via Seggio ad Aversa avrebbe individuato la sua vittima bloccandola alle spalle e dopo averla minacciata di morte, gli avrebbe strappato dal collo la catenina in oro. Subito dopo, favorito dal buio e dalla confusione della movida sarebbe scappato facendo momentaneamente perdere le proprie tracce. Quando i carabinieri, poco dopo le 23.00 di ieri sono giunti presso la sua abitazione l’anno sorpreso in strada, ancora una volta evaso dagli arresti domiciliari. Dovrà ora rispondere dei reati di rapina aggravata e evasione. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.